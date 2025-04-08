Орловцы высчитывают свои зарплаты в Уральских федеральных округах

В феврале текущего года в обращение была выпущена новая 5000 купюра. Несмотря на то, что банкноту с символикой Уральского федерального округа Банк России представил ещё в октябре 2023 года, кредитным организациям понадобилось время для работы с модернизированной купюрой.
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