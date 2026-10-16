С января 2025 года США не выделили «ни цента» на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поддержание украинского государства.
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«США больше не финансируют эту войну. С января прошлого года, более чем за полтора года США не выделили ни цента на оборону Украины и поддержание украинского государства. Мы делаем это, Европа»...... а чего эта зеленая крыложопая муха лезет в чужой кошелек?