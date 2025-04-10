ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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«Ты совершенно прав! Бить женщин — это так смешно!»

«Ты совершенно прав! Бить женщин — это так смешно!»

Сегодня поговорим о том, как отвечать на тупые мужские шутки. Прочитала на Реддите. Перевела историю и некоторые комментарии к ней: хочу сохранить.

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Комментарии
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Владимир Соколов
тупая и еще тупее)) прям сценарий для кино
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18 час.
Майя Majesty
Интересно, а чем эти дебилы на работе вообще занимаются?)) А вот &quot;Сделай вид, что не расслышала, и попроси мужчин повторить их слова дважды или трижды. Это весьма уморительно.&quot; действительно работает. )) Такие рожи строят😱 хоть выставляй на &quot;доску позора местного обозрения&quot;))
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10 час.
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