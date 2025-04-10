«Ты совершенно прав! Бить женщин — это так смешно!»

Майя Majesty

Интересно, а чем эти дебилы на работе вообще занимаются?)) А вот "Сделай вид, что не расслышала, и попроси мужчин повторить их слова дважды или трижды. Это весьма уморительно." действительно работает. )) Такие рожи строят😱 хоть выставляй на "доску позора местного обозрения"))