Сегодня поговорим о том, как отвечать на тупые мужские шутки. Прочитала на Реддите. Перевела историю и некоторые комментарии к ней: хочу сохранить.
«Ты совершенно прав! Бить женщин — это так смешно!»
Комментарии
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Владимир Соколов
тупая и еще тупее)) прям сценарий для кино
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18 час.
Майя Majesty
Интересно, а чем эти дебилы на работе вообще занимаются?)) А вот "Сделай вид, что не расслышала, и попроси мужчин повторить их слова дважды или трижды. Это весьма уморительно." действительно работает. )) Такие рожи строят😱 хоть выставляй на "доску позора местного обозрения"))
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10 час.
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