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Что люди пишут в отзывах о Чите

Что люди пишут в отзывах о Чите

Столицу Забайкальского края город Читу оценили в 3,6 балла из 5. По данным из отзывов 2ГИС (0+), люди ругают город за грязный воздух и большое количество мусора, но хвалят доброжелательность местных жителей.

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