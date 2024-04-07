Паводок в Орске начал затапливать микрорайон Новый город

Паводок подбирается все ближе к микрорайону Новый город в Орске, что в Оренбургской области. Уровень воды в реке Урал поднялся почти до 11 метров, ситуация усугубляется осадками, отмечает журналист Андрей Беляев.
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