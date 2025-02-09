Новости из мира финансов

Гений про злодейства А кто у нас нынче министр финансов США? Там же была бабушка, которую в Китае во время дружественного визита так накормили грибами, что визит перестал быть дружественным? А сейчас какой-то Скотт Бессент.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии