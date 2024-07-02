Каким будет период ретроградного Нептуна в Рыбах со 2 июля по 7 декабря 2024 Алёна Юрьева Астролог и таролог Юлия Лифанова делится своими знаниями о грядущем важном событии на астрологическом небосводе: Нептун переходит в ретроградную фазу в знаке Рыб с 2 июля по 7 декабря.