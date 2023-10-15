Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Виктор Фоменко
    Согласен с Вами, что поддерживать надо арабов, беда только в том, что у нас в руководстве нашим государством арабов н...Оборотни в бикини...
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Пацифисты на связи

Пацифисты на связи

Пацифисты-то наши видали, как прогибаются под изменчивый мир? Прямо криком кричат, так переживают за вторую родину! Первым, как водится, отметилась Собчак, потом Галкин, потом Гозман - известный ярко выраженный гуманист, а теперь вот и Слепаков.

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