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Мостовой заявил, что «Спартак» в нынешнем сезоне может побороться за титул

Мостовой заявил, что «Спартак» в нынешнем сезоне может побороться за титул

Александр Мостовой заявил, что «Спартак» в сезоне-2023/24 может побороться с «Зенитом» за титул. Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой поделился мыслями о шансах «Спартака» побороться за титул в нынешнем сезоне РПЛ.

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