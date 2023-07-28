Мостовой заявил, что «Спартак» в нынешнем сезоне может побороться за титул

Александр Мостовой заявил, что «Спартак» в сезоне-2023/24 может побороться с «Зенитом» за титул. Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой поделился мыслями о шансах «Спартака» побороться за титул в нынешнем сезоне РПЛ.