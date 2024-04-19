Врач Щипицина озвучила, почему весной нарушается сон и появляется усталость

Весной многие люди начинают испытывать усталость и жалуются на нарушение сна. Причины вялого состояния раскрыла в беседе с РИА Новости заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина.
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