Байден ответил на вопрос избирателей о том, не может ли Россия в военном плане превзойти США

Байден провёл встречу с избирателями на фоне продолжения падения своего президентского рейтинга. Менее чем за год его нахождения в кресле хозяина Белого дома рейтинговые позиции президента Джо Байдена упали с более чем 50 процентов до 39-ти.
Байден провёл встречу с избирателями на фоне продолжения падения своего президентского рейтинга. Менее чем за год его нахождения в кресле хозяина Белого дома рейтинговые позиции президента Джо Байдена упали с более чем 50 процентов до 39-ти.
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