Стал дороже, но добавили опции: компания BYD показала обновленный электромобиль Seagull

Китайский бренд BYD в августе официально представит новую версию городского электромобиля Seagull. Обновление мало отличается от текущей версии модели, добавили несколько функций, но ценник немного вырос.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии