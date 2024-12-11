Психолог рассказала калужанам, что такое адвент-календари и чем они полезны

Клинический психолог Татьяна Чернякова рассказала интернет-порталу «Узнай.ру» про адвент-календари, история которых восходит чуть ли не к первым векам христианстваКлинический психолог Татьяна Чернякова рассказала интернет-порталу "Узнай.
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