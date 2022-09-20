Следователи изъяли документацию на строительство яслей рядом с АЗС в Чите

Краевой СК уже возбудил доследственную проверку по фактам, которые изложил и "Царьград". Егор Марков, старший помощник руководителя следственного управления СК России по Забайкальскому краю в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал ситуацию.
Краевой СК уже возбудил доследственную проверку по фактам, которые изложил и "Царьград". Егор Марков, старший помощник руководителя следственного управления СК России по Забайкальскому краю в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал ситуацию.
Свежие комментарии