Царьград

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Следователи изъяли документацию на строительство яслей рядом с АЗС в Чите

Следователи изъяли документацию на строительство яслей рядом с АЗС в Чите

Краевой СК уже возбудил доследственную проверку по фактам, которые изложил и "Царьград". Егор Марков, старший помощник руководителя следственного управления СК России по Забайкальскому краю в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал ситуацию.

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