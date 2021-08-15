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Аналитик Миронюк: резкий уход инвесторов может привести к обесцениванию рубля

Аналитик Миронюк: резкий уход инвесторов может привести к обесцениванию рубля

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. ЦБ повысил ключевую ставку, и спекулятивный интерес к рублю вырос. Резкий выход из рублевых позиций может расшатать рынок и обесценить рубль, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

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