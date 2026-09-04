"Дрон украинский, но штраф всё равно ваш": За упавший БПЛА наказали фермера. У бюрократов своя правда

Беспилотник врага упал на поле – в пожаре виноват владелец поля? В Ростовской области 64-летнему фермеру выписали штраф в 60 тыс.
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