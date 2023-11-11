В данной публикации мы продолжим разговор на тему того, как можно разрешить украинский кризис наиболее рационально, не оставляя в наследство нашим детям и внукам очередную, еще более страшную войну.
Перемирие с Украиной сегодня означает новую войну против России в будущем
Комментарии
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Nikolay Zakharov
Переговоры можно вести после капитуляции режима амеров с их марионеткой мистером Зе. Упразднение Украины,как государства основная цель Кремля.
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13 час.
Геннадий Хрипунов
Ни каких переговорах, переговоры нужны только тогда, когда наши ребята которые возвращают наши земли в Родные Просторы не дойдут до границ с Приднестровье, Молдавией, Румынией, Венгрией, Словакией и Польшей.
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3 час.
ВБ
Вадим Белов
Да, Путин задал задачу, которую теперь потомкам придётся долго "расхлёбывать"!
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3 час.
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