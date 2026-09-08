Ремонт по-соседски или тайна 13-й квартиры

Два закадычных соседа-пенсионера, Архип Ильич (зануда-перфекционист) и Кузьма Егорыч (фантазёр-авантюрист), решают облагородить подъезд: заменить ржавые трубы и повесить новые батареи.
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