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Нет своего, заберем чужое: Киев конфисковал имущество Минобороны Белоруссии

Нет своего, заберем чужое: Киев конфисковал имущество Минобороны Белоруссии

Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал в пользу государства имущество Министерства обороны Белоруссии.

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