В Steam можно бесплатно забрать RPG с открытым миром и морскими сражениями, кото...

В Steam можно бесплатно забрать RPG с открытым миром и морскими сражениями, которую сделали в РоссииВ Steam состоялся релиз Caribbean Legend: Sandbox — бесплатной версии ремейка пиратской RPG с открытым миром «Корсары: Каждому своё», разработанной российской студией BlackMark.
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