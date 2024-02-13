В Steam можно бесплатно забрать RPG с открытым миром и морскими сражениями, кото...

В Steam можно бесплатно забрать RPG с открытым миром и морскими сражениями, которую сделали в РоссииВ Steam состоялся релиз Caribbean Legend: Sandbox — бесплатной версии ремейка пиратской RPG с открытым миром «Корсары: Каждому своё», разработанной российской студией BlackMark.