В Северодвинске отпраздновали 70-летие центра судоремонта «Звездочка»

На мероприятии, приуроченном к юбилею, работникам предприятия вручили государственные и ведомственные наградыНа мероприятии, приуроченном к юбилею, работникам предприятия вручили государственные и ведомственные наградыНа протяжении семи десятилетий «Звездочка» занимает лидирующие позиции в ремонте и модернизации атомных и дизель-электрических подводных лодок и надводных кораблей, а также занимается строительством буровых платформ и других объектов гражданского судостроения.
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