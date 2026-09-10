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Тульские новости

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Тульская область полтора часа прожила под ракетной тревогой

Тульская область полтора часа прожила под ракетной тревогой

Сигнал отбоя прозвучал спустя почти полтора часа после объявления ракетной опасности, сообщений о последствиях нет.

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