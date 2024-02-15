На Кубани полицейские и общественники организовали памятные мероприятия, посвященные 35-летию вывода советских воск из Афганистана

По инициативе председателя Общественного совета при Отделе МВД России по г. Геленджику Юлии Соболевой в школе №17 села Архипо-Осиповка состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.