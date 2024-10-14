📹❗️Красивые кадры применения кассетных авиабомб РБК-500 в планирующем управляемом исполнении с комплектами УМПК по фортификации ВСУ под Купянском у русла р.
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📹❗️Красивые кадры применения кассетных авиабомб РБК-500 в планирующем управляемом исполнении с комплектами УМПК по фортификации ВСУ под Купянском у русла р.