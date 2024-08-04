"Олимпийский апофегей". Эксперты оценили бои трансгендеров на Олимпиаде в Париже

Впервые на Игры трансгендеров отправил Гитлер в 1936 году Парижская Олимпиада подтверждает свою репутацию одной из самых скандальных в истории — на сей раз поводом для широкого недовольства стали поединки с участием трансгендеров в женском боксе.
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