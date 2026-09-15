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Доктор Смерть Йозеф Менгеле — убийца тысяч, который не раскаялся

Доктор Смерть Йозеф Менгеле — убийца тысяч, который не раскаялся

Доктор Йозеф Менгеле является одним из наиболее демонизированных нацистских преступников. К сожалению, большинство кошмаров, приписываемых доктору, абсолютно достоверны и, вспоминая жуткие рассказы выживших «пациентов», можно поверить во что угодно.

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