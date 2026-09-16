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Владимирские новости

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УФАС обвинило дорожные компании ремонтировавшие дороги во Владимирской области в картельном сговоре

УФАС обвинило дорожные компании ремонтировавшие дороги во Владимирской области в картельном сговоре

Компании могли искусственно поддерживать цены на торгах по ремонту дорог в четырёх регионах, ущерб оценивается более чем в 8,7 млрд рублей.

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