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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аяо Комацу: «Хаас» всегда выбирал пилотов, основываясь исключительно на скорости»

Руководитель « Хааса » Аяо Комацу рассказал, что команда ведет переговоры с новыми потенциальными бизнес-партнерами и в следующем сезоне может собрать бюджет, соответствующий показателю максимально допустимого потолком расходов.

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