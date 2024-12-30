В России начали устанавливать красно-синие маячки на столбах. Рассказываю, для чего они нужны эти «висячие полицейские»

Оглавление Зачем нужны красно-синие лампы? Что такое «шериф-балки»? Как водители реагируют на «висячих полицейских»? В последние годы на российских дорогах начали появляться необычные устройства — яркие красно-синие маячки, установленные на столбах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)