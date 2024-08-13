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В России стабильно растет продолжительность жизни

В России стабильно растет продолжительность жизни

13 августа на расширенной коллегии Минздрава замминистра здравоохранения Евгений Камкин сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России стабильно растет с середины 2000-х годов, за исключением периода пандемии.

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