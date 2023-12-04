Ну как в нее не влюбиться: роскошная Амаль Клуни поддержала мужа на премьере фильма «Парни в лодке»

Еще одна картина в копилку Джорджа Клуни-режиссера фото: @justjaredАмаль и Джордж Клуни вышли на красную ковровую дорожку в дождливое воскресенье — все ради фильма «Парни в лодке», в котором Клуни выступил в качестве режиссера.