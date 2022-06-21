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Улицы рабочих районов Самары с 22 июня на 10 дней останутся без горячей воды

Улицы рабочих районов Самары с 22 июня на 10 дней останутся без горячей воды

Опрессовки начнутся 22 июня, а завершатся 5 июля, сообщили в Самарском филиале ПАО "Т Плюс". Без горячего водоснабжения останутся организации, предприятия, частные домовладения и многоквартирные дома в границах улиц Физкультурной, Металлистов, XXII Партсъезда, Свободы, Победы, Каховской, Нагорной, Черемшанской, Металлургов, проспектов Кирова и Юных Пионеров Энергетики, предупреждая о возможных неудобствах, напоминают о необходимости гидравлических испытаний в период подготовки к отопительному сезону и соблюдению мер предосторожности.

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