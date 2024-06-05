«Льготная ипотека была ошибкой». Аксаков сообщил, когда цены на жилье станут «разумными»

Массовая льготная ипотека на новостройки, которая начала действовать в 2020 году, была ошибкой и привела к сильному разрыву цен между первичным и вторичным рынками жилья, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью ТАСС.