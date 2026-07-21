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Аргументы недели

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Петербуржцы просят привести в порядок фасады домов

Петербуржцы просят привести в порядок фасады домов

Жители разных районов Санкт-Петербурга сообщают о неудовлетворительном состоянии фасадов домов. Петербуржцы просят отремонтировать стены, удалить следы объявлений и очистить подоконники от птичьего помета.

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