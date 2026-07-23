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Большинство украинцев не поддержали смену министра обороны

Большинство украинцев не поддержали смену министра обороны

Andrii Nesterenko/Reuters Почти 73% украинцев выступили против отставки Федорова с поста главы Минобороны Сакина Нуриева 72,95% граждан Украины выступили против увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны страны.

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