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Уэстбрук стал первым игроком «Лейкерс» со времен Мэджика, который сделал трипл-дабл со скамейки

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук в матче с «Сиксерс» (122:132 ОТ) повторил клубное достижение, которое последний раз имело место 14 февраля 1996 года.

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