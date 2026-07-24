Глава лыжной федерации Норвегии ответил на обвинения Большунова

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Рогер Финъюр отреагировал на заявление трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, который ранее назвал Норвегию одной из сил, препятствующих возвращению России.
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