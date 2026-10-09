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Чанган DeepBlue L06 2027: электрический спорт-седан с умной подвеской и 670 км хода за 1,5 млн рублей

Чанган DeepBlue L06 2027: электрический спорт-седан с умной подвеской и 670 км хода за 1,5 млн рублей

Чанган подарил автолюбителям настоящий прорыв в мире электромобилей — электрический седан DeepBlue L06 2027, который сочетает в себе спортивный дух и инновационные технологии.

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