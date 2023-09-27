Сюрприз из контейнера: Опасность продвижения ВСУ к Крыму возрастает в разы

Тришин, чего ты народ баламутишь? Панику и упаднические настроения сеешь. Иногда лучше жевать, чем болтать.

Виктор Горшков

Капиталистический бюрократизм намного опаснее советского. И еще,чем больнее нас будут колошматить тем быстрее будут приходить настоящие генералы. Хватит Шойгу кататься по странам и на различные конференции,пора приковать его на боевых позициях.