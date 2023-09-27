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Сюрприз из контейнера: Опасность продвижения ВСУ к Крыму возрастает в разы

Сюрприз из контейнера: Опасность продвижения ВСУ к Крыму возрастает в разы

Крым стал новой горячей точкой украинской войны. В отношении полуострова ВСУ и Запад используют новую тактику применения дальнобойных крылатых ракет, что вполне объективно грозит нам выбиванием крымской ПВО и даже потерей Черноморского флота.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Тришин, чего ты народ баламутишь? Панику и упаднические настроения сеешь. Иногда лучше жевать, чем болтать.
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7 час.
Виктор Горшков
Капиталистический бюрократизм намного опаснее советского. И еще,чем больнее нас будут колошматить тем быстрее будут приходить настоящие генералы. Хватит Шойгу кататься по странам и на различные конференции,пора приковать его на боевых позициях.
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7 час.
СБ
Сергей Бунцов
Побольше тоже подсовывайте ВСУ ложных мешений
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7 час.

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