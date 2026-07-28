Третье ралли электромобилей вокруг Севана: 212 км гонки

В рамках форума Sevan Startup Summit состоится ралли с участием электромобилей. Как сообщил Sputnik Армения сооснователь Sevan EV Rally Карен Дердзян, данное мероприятие станет уже третьим по счету ежегодным событием.
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