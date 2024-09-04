«Долбани* ей»: семья мигрантов напала на сибирячку из-за замечания их сыну

Иностранец призывал жену избить русскую оппонентку, посмевшую дать отпор. Еще один неприятный инцидент с участием иностранцев произошел в Новосибирске — семья мигрантов с кулаками напала на местную жительницу.
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