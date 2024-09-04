«Долбани* ей»: семья мигрантов напала на сибирячку из-за замечания их сыну

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Комментарии
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Александр Рус
пора просто стрелять это ишачье
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1 час.
Алексей Тимофеев
Шакалье развелось-пора их как в 90-е пиздеть на каждом углу! Ведь мы на своей земле
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1 час.
ГН
Галина Назарова
из чего стрелять собрался, стрелок диванный?
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27 мин.

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