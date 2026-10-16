Юсуповы, Аксаковы, Карамзины и Тимирязевы — многие представители высшей знати российской империи вели свой род от наследников Золотой Орды.
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"Монголо-татарское иго повлияло на десятки русских имен, от татар, даже фельдмаршал Кутузов получил свою фамилию от тюркского слова. "- татары испокон веков жили вместе с русскими. Религия разделила. Татарский язык был в таком же обиходе обыденным. Да и татары на самом деле Волжские булгары. А вот монгольских имен и монгольской генетики как не было на Руси, так и нет западнее Урала.
Тургенев, Тютчев, Аксаков, Чаадаев, Юсупов и т.д. и т.п.