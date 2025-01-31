БлокнотРУ В Подольске продолжает орудовать этническая банда, о которой мы писали в прошлом году.
«Они должны смеяться в клетке»: в Подольске этническая банда детей мигрантов нападает на людей
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Борис Коренский
МИГРАНТЫ С КАЖДЫМ ДНЕМ ВСЕ БОЛЬШЕ НАГЛЕЮТ, И БЕЗНАКАЗАННО, ПРИТОМ ОТКРЫТО ЗАНИМАЮТСЯ БАНДИТИЗМОМ!! ЗАКОНОВ "О пребывании мигрантов в России" НЕТ, ДЕПУТАТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ЧИТАТЬ И ИЗУЧАТЬ ЧЕРНОВИКИ. Сколько лет еще необходимо безграмотным чинушам читать???.. Дебилы от БАНДЫ "единая Россия" не желают брать пример не с БЕЛОРУССИИ - там ЗАКОНЫ, мигранты по этим законам жить НЕ ЖЕЛАЮТ, поэтому в Белоруссию НЕ ЕДУТ!!.. А ТРАМП вообще решил проблему с мигрантами практически в несколько дней!! ГЛЯДЯ НА СОБЫТИЯ с мигрантами В РОССИИ И ОТНОШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА К ТАКОМУ ПОЛОЖЕНИЮ - ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ПРЕДАТЕЛЬСКОЙ ПОЛИТИКИ БАНДЫ "единая Россия"!!!..
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10 час.
вд
валерий двойнишников
Усыплять такую сволочь надо.
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3 час.
Виктор Гайдуков
Ну бандой называть партию не следует, но то, что веры этой партии уже нет, так это точно.
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2 час.
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