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  • Виктор Гайдуков
    Ну бандой называть партию не следует, но то, что веры этой партии уже нет, так это точно.«Они должны смеят...
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«Они должны смеяться в клетке»: в Подольске этническая банда детей мигрантов нападает на людей

«Они должны смеяться в клетке»: в Подольске этническая банда детей мигрантов нападает на людей

БлокнотРУ В Подольске продолжает орудовать этническая банда, о которой мы писали в прошлом году.

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Комментарии
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Борис Коренский
МИГРАНТЫ С КАЖДЫМ ДНЕМ ВСЕ БОЛЬШЕ НАГЛЕЮТ, И БЕЗНАКАЗАННО, ПРИТОМ ОТКРЫТО ЗАНИМАЮТСЯ БАНДИТИЗМОМ!!  ЗАКОНОВ &quot;О пребывании мигрантов в России&quot; НЕТ, ДЕПУТАТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ЧИТАТЬ И ИЗУЧАТЬ ЧЕРНОВИКИ. Сколько лет еще необходимо безграмотным чинушам читать???.. Дебилы от БАНДЫ &quot;единая Россия&quot; не желают брать пример не с БЕЛОРУССИИ - там ЗАКОНЫ, мигранты по этим законам жить НЕ ЖЕЛАЮТ, поэтому в Белоруссию НЕ ЕДУТ!!..  А ТРАМП вообще решил проблему с мигрантами практически в несколько дней!!  ГЛЯДЯ НА СОБЫТИЯ с мигрантами В РОССИИ И ОТНОШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА К ТАКОМУ ПОЛОЖЕНИЮ - ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ПРЕДАТЕЛЬСКОЙ ПОЛИТИКИ БАНДЫ &quot;единая Россия&quot;!!!..
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10 час.
вд
валерий двойнишников
Усыплять такую сволочь надо.
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3 час.
Виктор Гайдуков
Ну бандой называть партию не следует, но то, что веры этой партии уже нет, так это точно.
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2 час.
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