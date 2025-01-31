«Они должны смеяться в клетке»: в Подольске этническая банда детей мигрантов нападает на людей

Борис Коренский

МИГРАНТЫ С КАЖДЫМ ДНЕМ ВСЕ БОЛЬШЕ НАГЛЕЮТ, И БЕЗНАКАЗАННО, ПРИТОМ ОТКРЫТО ЗАНИМАЮТСЯ БАНДИТИЗМОМ!! ЗАКОНОВ "О пребывании мигрантов в России" НЕТ, ДЕПУТАТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ЧИТАТЬ И ИЗУЧАТЬ ЧЕРНОВИКИ. Сколько лет еще необходимо безграмотным чинушам читать???.. Дебилы от БАНДЫ "единая Россия" не желают брать пример не с БЕЛОРУССИИ - там ЗАКОНЫ, мигранты по этим законам жить НЕ ЖЕЛАЮТ, поэтому в Белоруссию НЕ ЕДУТ!!.. А ТРАМП вообще решил проблему с мигрантами практически в несколько дней!! ГЛЯДЯ НА СОБЫТИЯ с мигрантами В РОССИИ И ОТНОШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА К ТАКОМУ ПОЛОЖЕНИЮ - ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ПРЕДАТЕЛЬСКОЙ ПОЛИТИКИ БАНДЫ "единая Россия"!!!..