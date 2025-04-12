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Не будет ни Шольца, ни Бербок. Ко дню рождения Гитлера в Германии утвердят новую коалицию

Не будет ни Шольца, ни Бербок. Ко дню рождения Гитлера в Германии утвердят новую коалицию

© Getty Images / NurPhoto Консервативный избирательный блок ХДС/ХСС (Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии) во гласе с Фридрихом Мерцем заключил коалиционное соглашение с Социал-демократической партией Германии.

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