Магнитная буря грозит метеозависимым нижегородцам 28 июня

Выходные начнутся с магнитной бури.Нижегородцев предупредили о магнитной буре 28 июня. Как пишет главный редактор медицинского издания "Стационар пресс" Алексей Никонов в телеграм-канале, угрожать здоровью геомагнитная обстановка начнёт в пятницу после обеда.