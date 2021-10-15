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Вышел первый трейлер игры по книге Станислава Лема «Непобедимый»

Вышел первый трейлер игры по книге Станислава Лема «Непобедимый»

Первый полноценный трейлер видеоигры The Invincible по книге Станислава Лема «Непобедимый» появился 14 октября на YouTube.

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