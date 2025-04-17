Бегство через Днепр: история одесситов и неожиданная встреча с российскими военными

Жители Одессы Андрей Березовский и Владислав Стоянов, спасаясь от мобилизации в украинскую армию, переплыли Днепр на лодке и сдались российским военным на Кинбурнской косе, пройдя последующую проверку и получив девятимесячный срок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии