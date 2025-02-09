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Японские ножи из Сакаи приносят все больше доходов

Популярность ножей, произведенных в западнояпонском городе Сакаи, неуклонно растет. Этот бренд занимает одно из ведущих мест среди традиционных производителей в стране, как сообщило деловое агентство Kyodo News 9 февраля.

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