Японские ножи из Сакаи приносят все больше доходов

Популярность ножей, произведенных в западнояпонском городе Сакаи, неуклонно растет. Этот бренд занимает одно из ведущих мест среди традиционных производителей в стране, как сообщило деловое агентство Kyodo News 9 февраля.
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