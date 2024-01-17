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Ученые выявили антитела, снижающие эффективность вакцин от стафилококка

Ученые выявили антитела, снижающие эффективность вакцин от стафилококка

Все ранее созданные вакцины от стафилококка не прошли клинических испытаний из-за наличия антител к этой бактерии, возникших в ходе случайных контактов со стафилококком, сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Сан-Диего (UCSD).

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