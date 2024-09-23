Арабская мощь: Ирак готов обеспечить безопасность после вывода сил США

Вооруженные силы Ирака готовы заполнить вакуум безопасности, который может остаться после вывода из страны войск Международной коалиции во главе с США, рассказал «Известиям» политический советник премьер-министра республики Фади аш-Шамри.
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